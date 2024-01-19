Государство Израиль профинансировало создание палестинской боевой группировки ХАМАС с целью ослабления Палестинской автономии.

Как передает #, oб этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Times of Israel.

«ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ», — сказал Боррель в своей речи во время выступления в Университете Вальядолида, не уточняя подробности такого финансирования.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения своих политических противников и некоторых СМИ в том, что его правительство на протяжении многих лет активно поддерживало ХАМАС в секторе Газа.