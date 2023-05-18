Государственный департамент заявил, что будет «следить и уделять пристальное внимание» последней сделке по железной дороге между Россией и Ираном.

Любые попытки обойти санкции, вызовут серьезную озабоченность, «и что США без колебаний предпримут дальнейшие шаги», — заявил заместитель пресс-секретаря Ведант Патель, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Москва и Тегеран в среду подписали соглашение о строительстве железнодорожного участка Рашт-Астара — коридора, который, как считается, должен составить конкуренцию Суэцкому каналу и предотвратить санкции.

«У меня нет оценки этго проекта, но есть причина, по которой мы применяем такой строгий режим санкций, и любые попытки обойти их вызывает у нас огромную озабоченность», — отметил он.

Напомним, что эта дорога проходит через Азербайджан, и санкции могут коснуться также и Баку.