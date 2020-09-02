США не присоединятся к возглавляемым ВОЗ инициативам по вакцинации от COVID-19

Соединенные Штаты не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против коронавируса, так как эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир назвал ВОЗ коррумпированной организацией.

Он также заявил, что США продолжат привлекать международных партнеров для борьбы с коронавирусом.

Американский президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать соответствие любой новой вакцины стандарту Минздрава США по безопасности и эффективности, добавил Дир.