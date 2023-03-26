Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены сокращать свое военное присутствие в Сирии после ударов по американским базам. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS.

«У нас менее 1 тыс. военных в Сирии, которые занимаются этой задачей. Это гораздо меньше, чем раньше, но достаточно и очень важно», — сказал Кирби.

Он также не исключил новые удары по иранским группировкам в Сирии.

Ранее МИД Ирана назвал «террористической атакой» США удар по гражданским объектам в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Как сообщает агентство IRNA, представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что продолжающееся «незаконное» присутствие американских военных в Сирии нарушает международное право и территориальную целостность страны.

До этого США сообщили, что нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР). (Газета.Ру)