США не допустят в Афганистане захвата власти талибами

США работают над политическим урегулированием в Афганистане, чтобы не допустить прихода к власти движения «Талибан». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью датскому телеканалу TV 2, стенограмму которого распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

«Мы делаем все возможное, чтобы в первую очередь путем переговоров добиться политического урегулирования, которое бы это [захват власти талибами] предотвратило, — сказал Блинкен. — Кроме того, мы должны быть уверены, что располагаем ресурсами в случае возрождения терроризма, направленного против нас или кого-то еще».

Госсекретарь вновь отметил, что с выводом контингента из Афганистана США не уходят из этой страны. «Имеющиеся программы поддержки Афганистана в гуманитарной, экономической областях, в сфере безопасности, остаются», — сказал он.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. (ТАСС)