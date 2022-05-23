Соединенные Штаты не собираются ставить Украине задачи, касающиеся ведения боевых действий, такие решения должны приниматься властями страны самостоятельно. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

«Это борьба Украины. Это не борьба Соединенных Штатов. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что мы поддерживаем их в их усилиях по защите своей суверенной территории. Остальные члены международного сообщества делают то же самое», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, играют ли США и НАТО роль в формулировании для Киева задач в боевых действиях.

Несколькими днями ранее Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых они обсудили военные потребности Киева в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которая должна состояться 23 мая. В ней будут участвовать представители более 40 стран.