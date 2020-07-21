США назвали парламентские выборы в Сирии несвободными и несправедливыми

Голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) Сирии не было свободным и справедливым. Такое мнение выразила в распространенном в понедельник письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Вчера (в воскресенье) режим Асада провел так называемые парламентские выборы в Сирии. Башар Асад стремится представить эти сомнительные выборы как успех против якобы сговора Запада, но на самом деле это просто еще один шаг в длинной череде срежиссированных Асадом несвободных голосований, в которых у сирийского народа нет реального выбора», — утверждает дипломат.

«Сирия не видела свободных и справедливых выборов с тех пор, как партия Асада пришла к власти, и этот год не стал исключением». Ортэгус назвала достоверными сообщения, в которых говорилось о том, что гражданам страны раздавались уже заполненные бюллетени, на сирийцев оказывалось давление при голосовании. Она считает также нарушением запрет проживающим за границей сирийским беженцам голосовать на выборах.

«До тех пор, пока режим Асада и его правительство не обеспечат и не будут придерживаться этих условий, международное сообщество будет рассматривать эти сфальсифицированные выборы такими, какие они есть: очередной попыткой режима придать себе ложную легитимность и избежать осуществления политического процесса, предусмотренного в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН», — заключила дипломат. (ТАСС)