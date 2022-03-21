Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявит о том, что американская администрация считает геноцидом действия властей Мьянмы в отношении представителей народности рохинджа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники.

Блинкен, выступая в вашингтонском Музее памяти жертв Холокоста, также назовет действия властей республики в отношении этнорелигиозного меньшинства преступлением против человечности. Он объявит о выделении США $1 млн для одного из учреждений ООН, которое занимается сбором доказательств случаев «геноцида» в Мьянме для возможного будущего судебного преследования. Как поясняет Reuters, объявление о «геноциде» не приведет к тому, что против властей Мьянмы автоматически будут введены американские санкции. В прошлом году власти США обвинили Китай «в геноциде и преступлениях против человечности в отношении уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин множество раз отвергал такие утверждения.

Госдепартамент США подтвердил, что Блинкен выступит в понедельник с заявлением по Мьянме, но не стал уточнять детали.