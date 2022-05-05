По его словам, операция в Литве, которая была «продвинута в очереди» из-за угрозы со стороны РФ для стран Балтии и находящихся в регионе организаций, уже завершена. В свою очередь заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичус заявил, что продолжавшаяся три месяца операция «предоставила участникам множество разведывательных данных и навыков».