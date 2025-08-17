Американские власти задержали главу киберподразделения правительства Израиля Артема Тома по подозрению в педофилии. Об этом 16 августа сообщило издание The Guardian.

«Сотрудник службы кибербезопасности правительства Израиля был арестован полицией Лас-Вегаса <…>, которая проводила тайное расследование в отношении интернет-пользователей, пытавшихся сексуально развратить детей», — пишет газета.

Уточняется, что Том был задержан на конференции по кибербезопасности, где выступал от имени своей страны. Вскоре выяснилось, что он занимает должность генерального директора израильской киберслужбы и ранее работал в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, о чем писал в своих социальных сетях.

В то же время офис премьер-министра категорически отрицал факт задержания, утверждая, что Том был лишь депортирован из-за отсутствия необходимой визы.

«Сотрудник, не имеющий дипломатической визы, не был арестован и вернулся в Израиль, как и было запланировано», — заявил офис премьер-министра. (iz.ru)