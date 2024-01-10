Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Литву.
Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсетях.
«Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллинне и Риге. А сегодня — Вильнюс», — сообщил он.
Зеленский отметил, что проведет переговоры с президентом, премьер-министром, со спикером сейма Литвы. Также запланированы встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Будут обсуждены такие вопросы, как безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области радиэлектронной борьбы и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.
Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.