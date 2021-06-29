Американские войска в Сирии открыли ответный огонь после ракетного обстрела американских сил, сообщил представитель военных.

«Силы США в Сирии, подвергшись многочисленным ракетным атакам, действовали в целях самообороны и открыли контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям, откуда запускались ракеты», – написал, по сообщению Голоса Америки, в Твиттере полковник Уэйн Маротто, представитель международной военной операции против «Исламского государства».

Целью ракетных ударов была военная база в Дейр-эз-Зоре, известная как Грин-Виллидж, подтвердили «Голосу Америки» несколько осведомленных источников.

Маротто заявил «Голосу Америки», что США ответили на ракетные удары 155-миллиметровыми снарядами.

В результате ракетного обстрела никто не пострадал, оценка нанесенного ущерба продолжается, написал Маротто в Твиттере.

Обмен ракетными и артиллерийскими ударами произошел через несколько часов после заявления американских военных, что они нанесли удар по трем целям вблизи сирийско-иракской границы, которые используются поддерживаемыми Ираном ополченцами для атак с применением беспилотников против американского персонала и объектов.