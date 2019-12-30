США нанесли несколько ударов по объектам «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке

Соединенные Штаты нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«В ответ на неоднократные нападения со стороны «Катаиб Хезболлах» на иракские базы, на которых размещены коалиционные силы операции «Непоколебимая решимость» (которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США — прим. ТАСС), американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии, что ослабит ее способность в будущем наносить удары по силам коалиции», — отметил он. Хоффман добавил, что речь идет о трех объектах на территории Ирака и двух в Сирии. Среди них были склады с оружием и командные пункты. По версии представителя оборонного ведомства, «Катаиб Хезболлах» ответственна за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. Хоффман утверждает, что группировка связана со спецслужбой «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По словам представителя ведомства, США «не откажутся от права на самооборону. «Иран и его марионеточные силы из «Катаиб Хезболлах» должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы, уважать суверенитет Ирака, чтобы предотвратить дополнительные оборонительные действия со стороны американских сил», — заключил Хоффман.