Ежегодные учения Стратегического командования (Stratcom) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 начнутся на этой неделе.

Об этом, как информирует «Голос Америки», сообщила пресс-служба командования.

«Stratcom начнет ежегодные учения по управлению и контролю ядерных сил Global Thunder 11 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия каких-либо государств.

Как явствует из заявления, главной целью учений является оценка повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.

Как указали в пресс-службе, в учениях примут участие ключевые союзники США, в том числе Великобритания. На время проведения учений будет увеличено число полетов бомбардировщиков.

Это уже вторые крупные военные учения, о которых США объявили в этом месяце.

Ранее Пентагон объявил, что около 9 тысяч американских военнослужащих примут участие в учениях «Защитник-23» (Defender 23), которые начнутся 22 апреля.

«Это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заблаговременно созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами», – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Учения «Защитник-23» проводятся под руководством командования Армии США в Европе и Африке и были запланированы еще в 2021 году.