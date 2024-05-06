Учения нестратегических ядерных сил, которые сегодня анонсировало Минобороны РФ, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» со стороны западных политиков.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона спровоцировали проведение этих учений.

«Исчерпывающе все сказало Минобороны. Если спросите, о каких заявлениях идет речь — то это слова Макрона, главы МИД Великобритании и американцев. Намерения выставить солдат НАТО. Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер»,- объяснил Песков.