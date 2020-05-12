США могут выступить с обвинениями против Китая

Администрация США может опубликовать предупреждение об угрозе кибератак в отношении американских ученых со стороны хакеров, связанных с властями Китая. Об этом сообщила в понедельник электронная версия американской газеты The Wall Street Journal.

По версии ее источников, Федеральное бюро расследований США и американское министерство внутренней безопасности в течение нескольких дней могут выступить с заявлением, согласно которому хакеры, пользующиеся поддержкой властей Китая, пытаются похитить у американских специалистов сведения, касающиеся создания вакцины от коронавируса. В публикации констатируется, что окончательное решение пока не принято. Данный шаг может привести к «усилению напряженности в отношениях между США и Китаем», констатирует издание. Оно отмечает, что пока нет ясности относительно того, готова ли будет американская сторона привести в указанном заявлении какие-либо подтверждения указанных обвинений.

В материале приводится выдержка из заявления представителя МИД Китая. В нем подчеркивается, что Пекин выступает против проведения любых кибератак и принимает меры для их пресечения.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее неоднократно выступала с утверждениями о причастности Китая к нарушению прав американских компаний на интеллектуальную собственность.