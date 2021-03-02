США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник

США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта.

Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов 13661, изданного в марте 2014 года — после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.