Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине новых военных самолетов, произведенных западными фирмами и организации подготовки украинских летчиков для эксплуатации этой техники. Об этом заявил начальник штаба американских военно-воздушных сил генерал Чарльз Браун.

По его словам, обсуждаются варианты поставок Украине американских истребителей, шведского Gripen, французского Rafale и Eurofighter Typhoon, производимого консорциумом европейских компаний. «Скорее всего, это будут не российские самолеты», — сказал Чарльз Браун.

Подобные обсуждения свидетельствуют о потенциальной перемене официальной позиции Соединенных Штатов. В марте Вашингтон отказался от плана, согласно которому Польша была готова передать Украине из своего арсенала советские МИГи, получив взамен американские F-16. Тогда Белый дом сослался на то, что подобный обмен может усугубить конфликт в Украине. Идея подготовки украинских пилотов для полетов на западных истребителях поддержана американскими законодателями. На прошлой неделе Конгресс выделил средства на эти цели.

Однако пока в Пентагоне никаких решений на этот счет не было принято. Дискуссии о поставках истребителей, по словам генерала Брауна, «частично нацелены на то, чтобы понять в каком направлении Украина хочет двигаться, и как мы ей можем помочь». (svoboda.org)