Соединенные Штаты и Япония приняли совместное заявление, в котором согласились, что любое возможное применение Россией ядерного оружия в Украине означало бы враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении утверждается, что государства продолжат вводить санкционные меры против Российской Федерации, непоколебимо оказывая поддержку Украине.

«Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества», — говорится в совместном заявлении.