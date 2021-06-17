США и Россия договорились работать над заключением нового крупного соглашения в области контроля над вооружениями. Об этом журналистам заявил американский лидер Джо Байден.

«У нас есть договорённость работать над крупным соглашением в сфере контроля над вооружениями», — цитирует его ТАСС.

Он не привёл подробностей касательно этих планов.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление российского и американского лидеров, в соответствии с которым Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Путин отметил, что переговоры с лидером США прошли хорошо.