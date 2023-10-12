Власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к его ранее разблокированным средствам в размере $6 млрд в свете обострения палестино-израильского конфликта.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам источников издания, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что «американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль».

Адейемо, как следует из публикации, заверил демократов в Палате представителей Конгресса США, что указанные средства «никуда в ближайшее время не денутся». Издание отмечает, что американские законодатели ранее требовали от президента США Джо Байдена не допустить использование Тегераном этих денег.

В материале приводится комментарий постпредства Ирана при ООН: «Указанные сенаторы и правительство США отлично знает, что они не могут пересмотреть договоренности. Деньги по праву принадлежат народу Ирана, правительство Исламской Республики Иран запланировало направить их на закупку всех необходимых и не подпадающих под санкции товаров для иранцев».

Несколько законодателей ранее подвергли критике вашингтонскую администрацию за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин ранее подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро. Законодатели США утверждали, что иранская сторона якобы могла оказать финансовую поддержку палестинским группировкам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вооруженного проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. С палестинской стороны жертвами стали почти 1,5 тыс. человек, ранены более 6,8 тыс., среди израильтян — до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. получили ранения.