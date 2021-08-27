Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США и их союзники пока не намерены признавать «Талибан» властями Афганистана.

«Думаю, должно быть предельно четкое понимание, что нет никакой спешки в признании [«Талибана»] в любом качестве Соединенными Штатами или любыми международными партнерами», — сказала она.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Вашингтон на регулярной и постоянной основе обсуждает со своими союзниками и партнерами вопрос возможного признания «Талибана».

Псаки также отрицательно ответила на вопрос журналистов, была ли гибель 13 американских морпехов в Афганистане следствием ошибок со стороны американского генералитета, а также не собирается ли Байден в этой связи отправлять ответственных представителей военного командования США в отставку.

Кроме того, представителя Белого дома спросили, есть ли у группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением террористической организации «Исламское государство», желание и возможности устроить теракт на территории Соединенных Штатов.

«Мы не придерживаемся такой оценки [возможностей террористов] в данный момент», — ответила она.

Ранее Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна. (gazeta.ru)