Конгресс и Белый дом приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям».

Согласно информации, план предусматривает разработку технологий, которые позволят управлять климатом. Таким образом США планируют не допустить доминирования России в сельском хозяйстве.

Эксперты отмечают, что именно сфера сельского хозяйства — наиболее слабое место в экономике США. Жара и засуха ежегодно уничтожает пригодные для пахоты земли.

Цель программы заключается в том, чтобы управлять солнечной радиацией. Американцы собираются распылять в верхних атмосферных слоях диоксид серы, который образует особый слой для отражения лучей, что в итоге приведет к снижению температуры.

Ученые выступают категорически против таких вмешательств, так как невозможно спрогнозировать, как это скажется на климате в других частях планеты.

«Есть опасения, что за пределами слоя диоксида серы поднимется температура, вызвав катастрофическую волну тепла по всему миру. Это так называемый эффект температурного долга. Если постоянно не пополнять запас аэрозолей в стратосфере, отражающий слой критически истощится и температура на планете может подскочить буквально за одну ночь», — предупреждают специалисты.

Эксперты по безопасности также пророчат негативные последствия применения таких технологий. По их словам, это может привести к климатической войне.(kp.ru)