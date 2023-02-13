США в январе отобрали для терактов в России и странах СНГ 60 боевиков, готовят их на базе Эт-Танф в Сирии. США планируют осуществить заброску боевиков в РФ и СНГ для совершения терактов против дипломатов, госслужащих, силовиков и военных.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — заявил он.

Глава СВР уточнил, что особый упор делается на выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии. Он констатировал «окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов» и предупредил, что подобными действиями Вашингтон ставит себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими организациями.