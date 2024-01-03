Миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на внеочередных выборах президента Азербайджана возглавит генеральный секретарь Сергей Лебедев.

Как сообщает # со ссылкой на исполнительный комитет, его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах содружества.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению правительства Азербайджана. Исполнительный комитет СНГ разослал приглашения в страны содружества с просьбой направить кандидатуры своих представителей в состав миссии.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.