Соединенные Штаты ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа на срок не менее шести недель в рамках более широкой сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, которая также предусматривает освобождение заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции после переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне.

«Мы активно работаем ради мира, безопасности и достоинства как палестинского, так и израильского народов», — подчеркнул президент США. По словам Байдена, шестинедельное перемирие в секторе Газа, над которым работают США, может помочь, с одной стороны, освобождению израильских заложников, а с другой — увеличению объемов гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Такое временное перемирие, отметил Байден, может стать первым шагом к установлению продолжительного мира в регионе.

Байден также призвал защитить мирных жителей, укрывающихся от боевых действий на юге сектора Газа в городе Рафах у границы с Египтом. По данным международных гуманитарных организаций, в Рафахе в последние дни и недели нашли убежище около одного миллиона трёхсот тысяч палестинцев.

Президент США вновь предостерёг Израиль от наземного вторжения в этот район «без надежного плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона человек, которые нашли там убежище».

От штурма Рафаха предостерегли Израиль и в ряде стран ЕС. Египет пригрозил приостановить мирный договор с Израилем. (svoboda.org)