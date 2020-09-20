США готовы заключить с Россией «президентский меморандум» по вооружениям

Вашингтон готов «уже завтра» заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ, после же ноябрьских выборов в США могут появиться новые условия, заявил в воскресенье спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
По его словам, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену ДСНВ заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.
Отвечая на вопрос, действительно ли ДСНВ не будет продлен, если РФ и США до февраля не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение, он сказал: «Абсолютно верно. В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию».