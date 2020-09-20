США готовы заключить с Россией «президентский меморандум» по вооружениям

Отвечая на вопрос, действительно ли ДСНВ не будет продлен, если РФ и США до февраля не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение, он сказал: «Абсолютно верно. В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию».