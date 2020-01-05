США экстренно перебрасывают на Ближний Восток более 4 тысяч десантников

США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).

Как сообщило в субботу агентство Associated Press (АP), это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

АP ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди еще 3,5 тыс. американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

| 2020-01-05T10:35:06+00:00 5 января 2020, 12:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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