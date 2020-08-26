США будут создавать новые ракеты для «сдерживания агрессии» России

США намерены создать новые ракеты средней и меньшей дальности, пообещал госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время благодаря президенту США Дональду Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а США покинули «вредный договор», чтобы строить ракеты для «сдерживания агрессии» России. Речь идет о российско-американском Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли.

Помпео также в очередной раз обвинил власти Китая в том, что они якобы не приняли адекватных мер для предотвращения распространения нового коронавируса. При этом, по мнению госсекретаря США, Трамп решительно отстаивает американские интересы в отношениях с КНР.

«Президент привлек Китай к ответственности за укрывательство китайского вируса, распространение им смерти и экономического разрушения в Америке и во всем мире», — сказал он, добавив, что США защищены лучше, поскольку Трамп претворил в жизнь свою концепцию «Америка — на первом месте».

21 мая стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.