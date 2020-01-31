США будут корректировать свое присутствие в Африке, заявил Эспер

США будут корректировать свое присутствие в Африке, речи о полном выводе военнослужащих оттуда не идет, заявил журналистам на брифинге глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы корректируем присутствие (в Африке — ред.)», — сказал Эспер. Глава Пентагона не стал комментировать, как именно будет претворяться в жизнь такая корректировка. Однако, по его словам, это проводится в рамках стратегии конкуренции с мировыми державами — Россией и Китаем.

«Мы не будем полностью выводить свои силы из Африки», — подчеркнул он.