США анонсировали дальнейшие шаги в связи с выходом из ВОЗ

Госдепартамент США выступил с комментарием по поводу решения выйти из Всемирной организации здравоохранения, сообщает Голос Америки.

«Соединенные Штаты уже давно являются самым щедрым поставщиком медицинской и гуманитарной помощи людям во всем мире. Эта помощь предоставляется при поддержке американских налогоплательщиков с разумными ожиданиями, что она служит эффективной цели и достигает тех, кто в ней нуждается, – отмечается в заявлении Госдепартамента. – К сожалению, Всемирная организация здравоохранения крайне плохо показала себя не только в ситуации с COVID-19, но и в отношении других кризисов в области здравоохранения в последние десятилетия. Кроме того, ВОЗ отказывается проводить остро необходимые реформы, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая».

«Когда президент Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более надежных и прозрачных партнеров», – подчеркивают в ведомстве.

В Госдепартаменте напоминают, что это решение вступает в силу 6 июля 2021 года и правительство США работает над поиском партнеров, которые возьмут на себя функции, ранее выполнявшиеся ВОЗ.