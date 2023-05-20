В Азербайджане довольно часто можно столкнуться с абсурдными правилами. К примеру, мужчину могут не пустить в парк только из-за того, что он одет в шорты. Но это полбеды — бывают случаи, когда мужчину не допускают в ресторан даже когда он одет по последнему слову моды.

Это касается заведений общепита, которые позиционируют себя как рестораны для семьи. То есть, мужчины могут посетить эти заведения в сопровождении женщин. Без женщин допуск в эти заведения мужчинам категорически запрещен. И вместе с тем в эти заведения беспрепятственно допускают женщин без сопровождения мужчин. А это уже является грубейшим нарушением законодательства.

Ведь согласно второму пункту 25-й статьи Конституции Азербайджана, мужчины и женщины имеют равные права и свободы. А в третьем пункте указано, что запрещается ограничение прав и свобод человека и гражданина по признакам расовой, этнической, религиозной, языковой принадлежности, пола, происхождения, убеждений, политической и социальной принадлежности.

Совсем другое дело, когда некоторые заведения общепита выдвигают конкретные условия к внешнему виду посетителей, но при этом, эти условия не должны противоречить действующему законодательству. Согласно законодательству, никому нельзя запретить войти в ресторан, если он в шортах и шлепках, а тем более, что является мужчиной. В этом случае заведения не вправе отказывать гражданам в посещении, но могут попросить соблюдать некие рамки приличия.

Не будем голословными и перейдем к конкретному вопиющему факту. В поселке Балаханы, превращенном на сегодняшний день в одну из туристических достопримечательностей Баку, функционирует ресторан «Qovurma», названное в честь одноименного популярного блюда национальной кухни.

Ранее на месте этого ресторана действовал дом торжеств, который после увеличения потока туристов в Балаханы было решено преобразовать в элитное заведение, чтобы соответствовать уровню. Хотя о каком уровне может быть речь, если в этот ресторан не пускают одиноких мужчин? Если они хотят посетить это заведение, то им срочно необходима женщина, как это двусмысленно не звучало бы.

Именно в такой ситуации оказался и автор данных строк, пригласив друга, с котором не виделся давно, посетить Балаханы и посидеть в «престижном» заведении. Из оказанной ситуации администрация ресторана благосклонно предложила нам «выход». Оказывается, если мужчина не смог найти себе женщину для сопровождения, то им позволительно вкушать яства местного ресторана в кабинетах через дорогу. Хотя этот факт больше всего похож на проявление изощренного издевательства со стороны администрации ресторана, так как дает мужчинам почувствовать себя людьми второго, если не третьего, сорта. Видимо, чтобы они чувствовали себя в этих кабинетах не столь одиноко, в них иногда можно также встретить местных кошек и котов, привлеченных запахом еды. А возможно это сделано еще с особым издевательским умыслом, чтобы посетители отождествляли себе с животными. Этого нельзя исключать, особенно на фоне безграмотно написанной на азербайджанском языке надписи о запрете курения в кабинетах. Если администрация не уважает Конституцию страны и попирает права граждан, то о каком еще уважении к государственному языку может идти речь?

На вопрос, относится ли подобный запрет и к мужчинам-иностранцам, посетившим Балаханы в качестве туристов, сотрудники ресторана ответили утвердительно.

Вот и получается, для потенциальных посетителей мужского пола название данного ресторана звучит несколько иначе – не «Qovurma», а «Qovulma»!

Как сообщил в беседе с # председатель Правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дубенди, им известны такие случаи.

«Обычные граждане считают это дискриминацией, а мы знаем причины подобного. Владельцы этих ресторанов рассчитывают на то, что в их заведениях будут отдыхать только семьи. Чтобы посетить эти места, лучше заранее узнать об их внутренних правилах. Я не нахожу в чем-то виновным владельца ресторана. Концепция этого заведения заключается в оказании услуг только посетителям, пришедшим с семьей, или в компании с дамами. Хотя здесь и есть элемент дискриминации, но я напомню вам, что в отдельных объектах существуют правила, согласно которым вход туда разрешен только парам. Например, дискотеки, ночные клубы и др. Это делается с той целью, чтобы присутствовали и женщины, не было бы каких-то либо негативных моментов, сопутствующих именно сугубо наличию мужской компании», — отметил он.

Таково мнение эксперта в данной области, но вместе с тем нам думается, что это правило может негативно сказаться на туристическом имидже Балаханы. В ресторан запрещен вход всем мужчинам, включая и иностранных туристов. По большому счету этот ресторан является единственным заведением, в котором подается множество блюд азербайджанской кухни и даже есть живая музыка. Однако туристы мужского пола будут лишены познать подобное удовольствие.

Нарушения заведения не ограничиваются этими фактами. Среди сотрудников ресторана можно заметить несовершеннолетнего мальчика. На сегодня минимальный разрешенный возраст для занятия трудовой деятельностью в Азербайджане составляет 15 лет, но по всей видимости администрации наплевать на это, так же как и на усилия правительства сделать страну привлекательной для внешнего туризма.