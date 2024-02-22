В Баку вспыхнул пожар в ресторане. Пожар произошел перед отелем «Hyat Regency».

На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Согласно информации МЧС, на горячую линию «112» министерства поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измира в Ясамальском районе, на место происшествия были направлены пожарные Государственной службы пожарной охраны. Принимаются меры по тушению пожара.

Из-за пожара ограничено движение автомобилей в обоих направлениях. В качестве альтернативы водителям рекомендуется проехать по Тбилисскому проспекту и улице Аббасгулу ага Бакиханова. Из-за пожара ограничено движение автомобилей в обоих направлениях. (Минвал.аз)