В Кремле подтвердили планы проведения на этой неделе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Да, действительно, такая встреча готовится и готовится она в формате видеоконференции», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации источников «Интерфакса», мероприятия в режиме видеоконференцсвязи намечены на начало следующей недели. Ранее телеканал «Россия-1» (ВГТРК) сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием лидеров трех стран, приуроченные к годовщине подписания Трехстороннего заявления по Карабаху.

Между тем, еще 22 октября издание Aliq Media сообщило, что Армения и Азербайджан 9 ноября подпишут в Москве два новых документа. На следующий день о возможной встрече лидеров в Москве написало и РИА Новости со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана может состояться в Москве в первой декаде ноября. Согласно информации издания, по итогам переговоров ожидается подписание трехсторонних заявлений. Один из документов будет касаться делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, другой – разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

МИД Армении тогда же опроверг эту информацию, азербайджанская сторона хранила молчание. И вот, Песков подтвердил.

Главный вопрос – чему же на самом деле будет посвящен этот трехсторонний разговор государственных лидеров? Очевидно, неспроста он приурочен к годовщине окончания боевых действий между Азербайджаном и Арменией и ввода российских войск в Карабах. Каковы реальные стремления Путина, Алиева и Пашиняна в контексте окончательного урегулирования этого застарелого конфликта? Ведь прошел целый год, а ничего особенного в практическом плане так и не достигнуто – мир не подписан, дороги между странами не разблокированы, и границы не определены. Да и с частью Карабаха под контролем российской армии много вопросов, и с проблемой контроля доступа в Лачинский коридор тоже. Можно ли ждать чего-то значимого от предстоящей встречи?

Своим мнением по этим моментам поделились с # известные эксперты.

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Проведение в онлайн-формате переговоров президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с одной стороны символически приурочено к годовщине подписания инициированного Кремлем Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, остановившего Вторую Карабахскую войну. С другой стороны, обусловлено необходимостью подписания новых документов, уточняющих и развивающих ранее достигнутые договоренности.

В преддверии переговоров Никол Пашиян обозначил целый ряд вопросов, которые есть у Еревана к Баку и которые, с его слов, тормозят процесс реализации на практике прошлогоднего основополагающего документа.

Некоторые моменты действительно имеют основания для обсуждения, хотя и в привычной для Пашиняна практике поданы в сильно искажающем реальную суть проблемы виде. Основная же масса «претензий» — опять же в привычной для Пашиняна практике, не имеют оснований, а являются лишь очередной попыткой заболтать процесс и оправдать Ереван, сам не исполняющий ранее взятые на себя обязательства. Прежде всего, речь о Зангезурском (Сюникском) транспортном коридоре.

Да, под давлением Москвы ранее Ереван уже частично выполнил пункт №9 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, открыв свое воздушное пространство для гражданской авиации Азербайджана, что позволило обеспечить регулярное воздушное сообщение с Нахчываном в условиях возникшей напряженности между Азербайджаном и Ираном, поводом для которой опять-таки стала Армения.

Однако полное исполнение пункта №9, то есть открытие и наземной части транспортного коридора для восстановления существовавшего в советские времена ж/д и автомобильного сообщения между «большим» Азербайджаном и его автономией, всячески тормозится Арменией.

Если не брать во внимание многочисленные «отмазки» Еревана, реальная причина этому видится только одна – получение Азербайджаном (и соответственно Турцией) фактического контроля за транзитом на всей протяженности армяно-иранской границы, поскольку Зангезурский (Сюникский) транспортный коридор проходит параллельно ей.

Москва предложила Еревану и Баку оптимальное решение и в этой непростой ситуации – безопасность функционирования коридора и пресечение провокаций со стороны третьих сторон будут обеспечивать представители российского миротворческого контингента, уже доказавшего в Карабахе свою высокую эффективность по возвращению мира и стабильности.

Утопично считать, что длившийся три десятилетия Карабахский конфликт можно остановить одноминутно — афтершоки неизбежны пока с каждой из сторон остаются «горячие головы», а среди внешних игроков немало тех, кому выгодно сохранение напряженности и даже новый военный конфликт для возвращения утраченного влияния в регионе.

Конечно же, речь о т.н. «западных партнерах». Они пытаются вновь «мутить воду», используя в т.ч. статус сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кто есть кто в этой структуре наглядно показали события осени прошлого года. Когда Россия делала все возможное и невозможное с целью остановить новое кровопролитие на Южном Кавказе, а т.н. «западные партнеры» призывали Армению к «реваншу» даже после подписания многострадального документа о прекращении огня.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Если переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в ближайшее время состоятся (совсем недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сроки их проведения пока не определены), велика вероятность, что существенная роль там может быть отведена, прежде всего, вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Вопросы делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией действительно упоминались в последнее время официальными лицами при обсуждении перспектив переговорного процесса. Вспомним, например, реплику Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», что для решения этого вопроса «никто и не нужен, кроме двух сторон и России». Или прозвучавшее ранее высказывание Никола Пашиняна, что он рассчитывает начать процесс демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, в том числе, при поддержке Москвы.

Тем не менее, пока велика вероятность, что, если по итогам данных переговоров и будут обозначены подвижки по вопросам делимитации границы, они будут достаточно скромными. Однако сам факт, что о вероятности проведения такой трехсторонней встречи на официальном уровне говорится сравнительно давно, но их дата официальными лицами так долго не была подтверждена, может свидетельствовать, что там могут быть сделаны не только дежурные, но и более значимые заявления, требующие достаточно длительных предварительных консультаций.