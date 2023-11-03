Внешний долг Азербайджана многие годы остается предметом споров между независимыми аналитиками и правительственными чиновниками. Первые утверждают, что он значительно превышает официальные данные, учитывая задолженность местных государственных компаний под государственные же гарантии.

В этом году привычная картина снова рисует разность подходов к внешней задолженности – независимые аналитики не согласны с официальной методикой подсчета госдолга, поскольку правительство включает в свой баланс лишь официально взятые долги и уже израсходованные кредиты. Опираясь на эту методику, власти отмечают незначительной уровень иностранной задолженности. Например, по словам министра финансов Самира Шарифова, показатели внешнего долга нашей республики в 2024-2025гг могут понизиться до 5 млрд долларов, а сейчас они не превышают 6,5 млрд. «В последующие два года внешний долг Азербайджана может сократиться до 5 млрд долларов», — сказал он в ходе парламентских обсуждений проекта государственного бюджета.

По словам Шарифова, правительство может увеличить заимствования на внутреннем рынке. «Мы рассматриваем возможность увеличения сроков обращения гособлигаций (эмитируемых Минфином – ИФ). Если максимальные сроки по ним сегодня составляют 7 лет, то мы можем увеличить эти сроки до 10 лет», — добавил Шарифов. Ранее сообщалось, что на 1 октября нынешнего года совокупный госдолг Азербайджана оценивается в 17 млрд 203,3 млн манатов или 14,4% ВВП. По прогнозам Минфина, госдолг (включая внутренний и внешний) на конец 2023 года ожидается на уровне 26 млрд 803,6 млн манатов или 22,4% от ВВП. При этом внешний долг ожидается на уровне 10 млрд 848,2 млн манатов ($6 млрд 381,3 млн) или 9,1% ВВП, внутренний – 15 млрд 955,4 млн манатов или 13,3% ВВП.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли считает скромные показатели внешнего государственного долга результатом неправильной методики подсчетов. По его словам, правительство не включает в свой баланс кредиты, взятые госкомпаниями под государственные гарантии. Именно поэтому, по расчетам Минфина, и получаются столь скромные размеры иностранных заимствований, поясняет он.

«В последние годы участились заявления правительства о небольшом внешнем долге Азербайджана,- комментирует он. – Действительно, уровень иностранных заимствований республики выглядит значительно лучше, если сравнивать со многими другими странами. На сегодняшний день государственный долг составляет 17 млрд 203,3 млн манатов, то есть всего 14,4% ВВП. Однако независимые аналитики уже много лет призывают правительство к полноте информации о внешнем государственном долге. Нужно ко всему прочему раскрыть долги, полученные юридическими лицами под государственные гарантии, и просчитать риски этих заимствований. Минфин сообщил, что сумма долгов под госгарантии составила 21 млрд 309,2 млн манатов, а это больше официально признанного госдолга».

Получается, что общая сумма прямого государственного и гарантированного государством долга составляет на данный момент 38,5 млрд долларов, говорит экономист.

«Самая большая проблема заключается в том, что бремя погашения долгов крупных государственных компаний, оформленных под госгарантии, ложится на государство. При этом в стране нет жесткого контроля за расходованием этих заимствований, сложно рассчитать их эффективность. Поэтому высока вероятность, что эти кредиты, как и бюджетные ассигнования, станут питательной средой для коррупции. Видимо, предчувствуя эту опасность, Минфин эзоповым языком затронул эту проблему, но без конкретики, упоминания компаний, источников рисков и пр. Говоря простым языком, получив гарантию от государства, компании берут внешние и внутренние кредиты, расходуют их по своему усмотрению и погашают из государственного бюджета, т.е. из кармана налогоплательщика».

По мнению аналитика, основной вопрос заключается не в наличии государственного долга, но в обеспечении нормального и прозрачного освоения заимствований.