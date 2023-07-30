Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке — они показывают, что он действительно поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-исследователя Гиденори Ватанаве.

Он сравнил снимки с 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.

29 июля Силы обороны Украины заявили об уже второй успешной атаке по Чонгарскому мосту.

«Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля», — говорилось в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций.

До этого херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре — туда, по его словам, летело 12 ракет Storm Shadow и все они якобы были сбиты российским ПВО.

Это уже вторая атака на мосты в Чонгаре, первая произошла месяц назад — 22 июня. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.