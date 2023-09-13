Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту пожаров проекта FIRMS.
Как видно на спутниковых снимках, пожар довольно масштабный. Возгорание зафиксировали в 4:00.
При этом местный Telegram-канал «Крымский ветер» отмечает, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них — в Южной бухте, еще один — в Корабельной бухте.