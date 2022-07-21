Спутник Сатурна Энцелад покрыт океанами, соленость которых достигает уровня, необходимого для зарождения жизни. Работа ученых из Массачусетского технологического института была опубликована в журнале Science Advances.

Энцелад покрыт ледяной оболочкой, под которой скрываются океаны. Команда разработала модель, которая воспроизводит свойства спутника. Как показали расчеты, более соленые территории океанов соответствуют более толстому льду на полюсах планеты, и наоборот — под менее толстым льдом на экваторе находится менее соленая вода.

Ученые также выяснили, что соленость воды на спутнике Сатурна может достигать примерно 30 граммов соли на килограмм воды. Земные океаны имеют соленость 35 граммов соли на килограмм воды.

Ранее космический зонд Cassini взял образцы гейзероподобных струй воды с поверхности Энцелада. По данным ученых, в этой воде содержится органическое вещество, которое могло бы поддерживать на Энцеладе жизнь. (gazeta.ru)