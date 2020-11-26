«Sputnik» не учитывает официальную позицию России

Несмотря на то, что в Карабахе стихли выстрелы, на информационном фронте все еще продолжаются баталии. На этот раз армянская пропаганда решила растиражировать небезызвестного Семена Пегова.

Этот блогер и автор проекта WarGonzo, работающий на российского медиамагната армянского происхождения Арама Габрелянова, в ходе военных действий в Карабахе занимался распространением фейковой и провокационной информации. Его основной задачей было возвеличивание «успехов» армянской армии. Благодаря деятельности Пегова армянская общественность полагала, что азербайджанская армия не освободила Гадрут и даже Шушу.

Пегов также распространил лживую информацию о том, что азербайджанская армия обстреляла из минометов российских пограничников на армяно-иранской границе. После эту информацию, уже со ссылкой на Пегова, растиражировали некоторые российские СМИ. Позднее официальные структуры опровергли эту информацию. Несмотря на то, что Пегов в открытой форме продемонстрировал предвзятость, непрофессионализм и намерение выдать желаемое за действительное находятся новостные издания, которые не брезгуют брать у этого провокатора интервью. Таковым изданием оказалось «Sputnik Армения».

Так, представленный в качестве «военного корреспондента» Пегов в ходе видеомоста Москва-Ереван в пресс-центре «Sputnik Армения» отвечал на вопросы этого издания. Самое главное в этой ситуации заключается не в том, что Пегова всерьез не воспринимают даже донбасские сепаратисты в лице Игоря Стрелкова, а в том, что армянский филиал российского издания общается с лицом, в отношении которого Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям публичные призывы к терроризму и незаконное пересечение государственной границы.

Сейчас, после прекращения военных действий, Пегов распространяет информацию о том, что армянская армия сдавала свои позиции азербайджанским солдатам. Уже можно догадаться, что стоит за подобными высказываниями Пегова, которого теперь используют как «свидетеля сдачи территорий Азербайджану». В связи с этим стоит напомнить «Sputnik Армения», что глава российского государства фактически стал на защиту армянского премьера Никола Пашиняна. Так, в интервью телеканалу «Россия 24» Путин заявил, что называть Пашиняна предателем неправильно. Но, как мы видим, армянский филиал государственного российского новостного агентства не намерен учитывать официальную позицию России относительно происходящих в Армении событий…