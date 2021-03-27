В программу «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» попадет тезис о расширении территории России за счет Донбасса и Нагорного Карабаха

В программу объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» попадет тезис о расширении территории России за счет Донбасса и Нагорного Карабаха

Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 марта, заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс — это Россия», — уточнил Новичков. — И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину».

По словам Новичкова, когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики.

«Единственный способ решить конфликт раз и навсегда — это присоединение к России, — уверен спикер. — Другого способа не существует, все остальное — это симулякр».