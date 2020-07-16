Способен ли Джейхун Байрамов отстаивать интересы страны в качестве главного дипломата?

Сегодняшним распоряжением президента Азербайджана министром иностранных дел назначен Джейхун Байрамов, ранее занимавший пост министра образования. Общественности страны почти неизвестны некоторые факты биографии новоназначенного министра. Многие недоумевают и задаются вопросом – способен ли Джейхун Байрамов отстаивать интересы страны на дипломатическом поприще?

В связи с этим доводим до внимания читателей факты биографии Байрамова, которые доказывают его богатый управленческий опыт в международных делах.

Начиная с 2003 года Джейхун Байрамов посредством возглавляемой им юридической фирмы участвовал в представлении интересов Азербайджана на международной арене. Его команда на высоком уровне представляла интересы Азербайджана в ряде международных арбитражных процессов, отклонив ряд безосновательных исков против страны.

В 2005-2013 годах он принимал участие в подготовке и согласовании международных соглашений и сделок, в которых был задействован Азербайджан. Начиная с 2013 года, Байрамов работал на должности заместителя министра образования. Основной направленностью его деятельности было развитие международных связей министерства образования и представление структуры на международном уровне.

За это время Байрамов был официальным представителем министерства образования в ряде международных организаций, а также входил в межправительственную комиссию министерства. В этот период он обеспечил реализацию в Азербайджане ряда международных образовательных проектов. Среди них можно отметить следующие: проект «Цифровые навыки» по совершенствованию в школах навыков компьютерной грамотности, а также широко распространенный в мире проект STEAM, предполагающий интерактивное обучение нескольких предметов.

Благодаря этому в 2019 году в Индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума образовательная система Азербайджана улучшила позиции на 12 пунктов. В том же году Азербайджан улучшил позиции в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PİSA).

С апреля 2018 года Дж.Байрамов занимал должность министра образования. В качестве министра он также курировал международные отношения. За этот период он представлял интересы страны на ряде международных мероприятий, в частности на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, конференции министров образования стран-участниц программы Восточного партнерства Евросоюза, втором форуме китайской инициативы «Один пояс – один путь» и др.

Не является секретом, что в условиях пандемии COVID-19 Министерство образования Азербайджана успешно справилось со своими обязанностями. Несмотря на возникшую с марта трудную ситуацию, оперативно были осуществлены образовательные проекты, налажено сотрудничество с международными компаниями, обеспечено исполнение ряда проектов совместно с корпорацией Microsoft. Эта деятельность свидетельствует о том, что новоназначенный министр является надежным и опытным кадром.

Дж.Байрамов свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками.