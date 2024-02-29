Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства (шатдаун).

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии «Голосу Америки» заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Корреспондент издания поинтересовалась у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине.

«Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование», — отметил спикер.