Запрос американской администрации о помощи Украине требует отдельного обсуждения законодателей. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон Fox News Business, передает РИА Новости.

«Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно, чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса», — сказал он, отметив, что его по Украине пока нет.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, сообщало, что администрация США планирует 3 ноября объявить о направлении Украине нового пакета военной помощи в размере $425 млн.

Вчера Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за предоставление военной помощи Израилю отдельно, без Украины, хотя американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд в едином пакете, из которых $60 млрд предназначены на оказание помощи Украине, $14 млрд на поддержку Израиля, гуманитарную помощь населению Палестины, охрану границы США и Мексики и на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.