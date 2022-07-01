ФРГ возмущена действиями Литвы по запрету транзита санкционных товаров в Калининград и просит Евросоюз сделать исключение из санкций. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, Берлин не разделяет мнение Вильнюса о том, что транзит санкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию Евросоюза, так как транспорт едет «из России в Россию».

Правительство Германии опасается, что конфликт с Россией может ухудшиться из-за спора о транзите и Москва «применит силу для создания наземного коридора», отмечается в статье.

Как передает Spiegel, в четверг литовские власти заявляли о том, что немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград.

ЕС может опубликовать до 10 июля особое примечание к четвертому пакету санкций, который выведет транзит из-под санкций.

При этом в Литве заявляют, что не меняли свое отношение к санкциям, в отличии от ЕС.