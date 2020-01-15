Spiegel: генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже в пользу Китая

Генпрокуратура ФРГ ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного дипломата ЕС из Германии и двух сотрудников лоббистской фирмы по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило в среду онлайн-издание «Шпигель».

По его информации, правоохранительные органы по данному делу провели в среду утром обыски в офисах и квартирах в Берлине и Брюсселе, а также в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Бавария. Следствие исходит из того, что двое из подозреваемых передавали частную и служебную информацию Министерству государственной безопасности КНР.(ТАСС)

| 2020-01-15T18:09:54+00:00 15 января 2020, 21:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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