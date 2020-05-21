СПГ вплотную «прижал к стенке» Россию

Энергетика давно перестала быть частью экономики так таковой и превратилась в один из значимых рычагов политики. Тут целая политэнергетическая философия взаимодействия стран энергодобывающих и потребляющих. Зачастую «добывающие» страны пытаются навязать свои условия и держать «потребителей» в зависимом положении. Еще лучше, когда одна страна является монополистом целого рынка. К примеру, как Россия в ЕС.

Но последние новости никак не могут радовать Россию с ее амбициями стать главным монополистом европейского рынка посредством проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Нужно отметить, что после реализации этих проектов, с одной стороны, страны-хабы — Германия и Турция — получали большую выгоду, а с другой, становились зависимы от Москвы и ее поставок газа.

Интересная статистика была опубликована в эти дни в СМИ. Германия, являющаяся самым крупным клиентом «Газпрома», в марте сократила закупки на 45% — до 2,67 миллиарда кубометров. В итоге российская компания, имеющая монополию на импорт трубопроводного газа, впервые в истории получила убыток за первый квартал.

Проблемы «Газпрома» на этом не заканчиваются, а, скорее, только начинаются: Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение не выводить строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Теперь даже если, несмотря на угрозу санкций США, работы завершат, объем поставок по нему сократится в два раза от планируемого, что говорит о том, что данный проект перестал быть рентабельным.

Синхронно выше сказанному, была опубликована статистика потребления Турцией российского газа. Так, по итогам марта объем поставок российского газа в Турцию упал в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,418 миллиарда кубометров до 210 миллионов кубометров, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Если же сравнивать со статистикой 2018 года, то поставки упали в 14 раз, и таким образом Турция, ранее занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», находится во втором десятке с объемом закупок меньше, чем у Литвы.

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Еще в декабре государственная газовая компания Botas купила 30 партий СПГ с поставками до марта, а ранее — 70 с поставками в 2020-2023 годах.

В общей сложности турецкие компании в 2019 году импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ, в основном поставки идут из Алжира, Катара, Нигерии и США. Поставки из России за тот же период упали на 35%. Резко подешевевший сжиженный газ оказался в состоянии выдерживать конкуренцию с поставками по трубопроводу и даже выигрывать ее. Открытие газопровода «Турецкий поток» в декабре прошлого года ситуацию не исправило.

В апреле источник в Botas указывал, что Турция планирует наращивать поставки СПГ. Вероятно, с этим связано решение продлить майские профилактические работы на газопроводе «Голубой поток». В общей сложности в марте «Голубой поток» и «Турецкий поток» были задействованы примерно на десять процентов от совокупной мощности.

Как отмечает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, ситуация на европейском рынке газа аналогична ситуации на рынке нефти.

«Только к несчастью для «Газпрома» и в отличие от рынка нефти газового ОПЕК не существует. Попытка создать газовый ОПЕК была предпринята Москвой в 2009 году, но оказалась безуспешной» — сказал он #.

Говоря о стоимости газа, аналитик сказал, цены с поставкой в четверг достигли отметки $45 за тысячу кубометров.

«По отношению к прошлой пятнице падение составило около 20%. В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Для «Газпрома» уровень нулевой рентабельности продажи газа в Европе находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспорт по России, минимум $20 — транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше $74. Плюс надо добавить таможенную пошлину в 30%», — добавил аналитик.

На этом фоне «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири-2» мощностью до 50 миллиардов кубометров, который пройдет в Китай через Монголию. При этом, несмотря на то, что СПГ постепенно начал выдавливать российский газ из европейских рынков, на последнем совещании ЕАЭС глава России Владимир Путин отказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и премьер-министру Армении Никол Пашиняну в изменении стоимости поставок газа, а также в установлении единых в ЕАЭС правил на транспортировку и транзит газа.

Энергетическая политика России в европейском направлении оборачивается против нее самой же и делает ее зависимой от китайского рынка. При этом нужно также сказать, что Китай строит свои энергетические проекты из Туркменистана, куда подключается и иранский газ.

Возможна данная ситуация поменяется после снятия карантина, и уже ближе к весне спрос на российский газ вновь будет расти. Но проблема в том, насколько российский газ будет конкурентоспособен по цене с СПГ, который захватывает рынки. Тем не менее, на сегодня точно можно сказать одно – СПГ вплотную «прижал к стенке» российский природный газ, и вопрос, как в таких условиях будет дальше действовать Россия, остается открытым.