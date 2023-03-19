Спецслужбы Турции нейтрализовали в районе Шейх Максуд в сирийском Алеппо одного из главарей террористической организации PKK Мехмета Йылдырыма, сообщило Агентство Анадолу.

По данным источником в структурах безопасности в Анкаре, Йылдырым по позывным «Хамза Кобани» считался руководителем кровавой организации по финансовым вопросам по Алеппо и Тель-Рыфату.

Стало известно, что Йылдырым присоединился к террористической организации РКК в 1986 году.

Он принимал активное участие в организации терактов в Турции и Ираке, в 2015 году перешел в Сирию.