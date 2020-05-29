Спецслужбы Израиля задержали имама мечети «Аль-Акса»

Спецслужбы Израиля задержали имама мечети «Аль-Акса» шейха Икриме Сабри. Об этом агентству «Анадолу» сообщил один из членов семьи шейха, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, сотрудники спецслужб задержали Сабри в ходе рейда в районе Эс-Сувване в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«Шейх Сабри задержан без предъявления каких-либо постановлений суда или прокуратуры», — сообщил источник, отметив, что имам «Аль-Аксы» доставлен в полицейский участок Йафа в районе Старого города.

В январе израильский суд запретил шейху Сабри сроком на четыре месяца посещать одну из святынь Ислама — мечеть «Аль-Акса».