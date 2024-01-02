Турецкая полиция задержала 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает sozcu.com.tr.

Операция проводилась в восьми провинциях, большинство подозреваемых задержано в Стамбуле.

В ходе расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула, было установлено, что израильская служба внешней разведки МОССАД преследовала цели разведки, преследования, нападения и похищения иностранных граждан, проживающих в Турции. Были выданы ордера на задержание 46 подозреваемых, которые считались причастными к международной шпионской деятельности.

Операции проводились по 57 адресам в 8 провинциях, с центром в Стамбуле.