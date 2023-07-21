Сотрудники спецслужб Израиля потребовали от РФ прекратить операции по онлайн-влиянию в стране. Россия распространяет в интернете пропаганду против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

С чего все началось

В последнее время в социальных сетях наблюдается феномен ботов, которые распространяют пророссийскую пропаганду на иврите.

Обычно это ссылки призваны убедить израильскую общественность не поддерживать Украину. В Израиле считают, что это российская политическая кампания.

«Другими словами, инструкции исходят из Кремля. В лучших традициях российской кампании влияния в США до, во время и после выборов 2016 года, на которых к власти пришел Трамп. Акции российского влияния нацелены на каждую рану в израильском обществе, на каждое острое несогласие», — пишет издание.

Какую пропаганду распространяли в Израиле

В израильском сегменте социальных сетей Twitter и Telegram распространяют фейковые новости российского производства под видом израильских новостей на иврите.

Например, на одной поддельной странице заголовок гласил, что «в отношении Украины руководство Израиля занимает позицию напуганного страуса», а подзаголовок уточняет, что «поддержка Украины принесет Израилю только вред и удар по репутации».

Авторами статьи названы реальные израильские журналисты, которые на самом деле ничего подобного не писали.

Разведка Израиля связалась с РФ

Представители израильской разведки недавно направили представителям российской разведки твердое заявление с требованием прекратить онлайн-операции по воздействию на граждан Израиля.

Это второй раз, когда между израильскими службами безопасности и россиянами происходит такое сообщение. Предыдущее было принято перед прошлыми выборами — на которых россиян просили не вмешиваться в выборы в Израиле.